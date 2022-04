A veciñanza de Ceilán desfruta ca obra ‘As desterradas’ de Carme Varela

A Baña. O tempo acompañou, e o pasado domingo presentábase ao aire libre na Carballeira de Ceilán o libro As desterradas, volume editado pola Xunta e Xerais coa que a veciña Carme Varela gañou o Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais.

A convocatoria contou cunha nutrida asistencia veciñal, e no acto participou tamén o alcalde da Baña, Andrés García, e mesmo o expresidente de Feiraco, José Montes, e edís, entre outros.

As desterradas é unha peza histórica ambientada no enfrentamento entre a Coroa de Castela e os mosteiros bieitos nos séculos XV e XVI, recrea o final do convento de Albeos e o desterro das súas monxas a Compostela

Trátase dunha obra que recrea eses días finais no cenobio citado, dos que non chegou documentación, porque como dixera o Padre Colombás, os documentos comprensiblemente escasean porque ninguén ten interese en conservar papeis ou pergameos embarazosos. Lonxe quedaba o tempo no que os abades de San Bieito de Valladolid se queixaban amargamente do apoio da curia romana ás monxas galegas. m. manteiga