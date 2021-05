A Xunta cubrirá Ortoño e Bugallido co bus metropolitano dende este sábado

A Xunta reforzará dende este sábado 22 de maio os servizos de transporte público que atenden as parroquias de Ortoño e Bugallido, no Concello de Ames. A medida ten por obxectivo dar resposta ás necesidades de mobilidade dos veciños destas zonas, afectadas pola supresión o pasado mes de decembro dos servizos do bus urbano de Santiago de Compostela.

Con esa fin, a Xunta vai incorporar un desvío no percorrido da liña que vai de Extramundi de Arriba a Santiago de Compostela, engadindo cinco novas paradas nos núcleos de Ames. Deste xeito, os autobuses desa liña atenderán as marquesiñas de Agro do Muíño, Ortoño (Igrexa) e Ortoniño, pertencentes á parroquia de Ortoño; así como Outeiro e Quistiláns, xa na de Bugallido. Os veciños desas dúas parroquias disporán de doce novos servizos diarios, de luns a venres, á conexión con Santiago, que se estenden desde as 06.40 horas da mañá ata as 20.45 horas do serán. Nas fins de semana e nos festivos, a oferta de servizos desta liña é de seis expedicións cada día.