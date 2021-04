Abren as súas portas os furanchos de Vedra ao público de forma virtual

Vedra. Onte estreábase un novo vídeo do programa do Concello de Vedra V12 De Parroquia en Parroquia. Este mes San Miguel de Sarandón é a gran protagonista e, como non, o viño ten un lugar moi destacado. Nesta ocasión, a técnica de Cultura, Charo Canicoba, visitou o furancho De González, e falou co seu dono, Manuel González, que amosou o viño Lixeles da súa adega. Tamén entrevista a Manolo López, ao fronte do furancho Manolo de Casimiro. Non faltan nesta nova peza audiovisual a mención ao terceiro furancho da zona, De Cabaleiro, a historia do Pazo de Ximonde, nin a referencia ás bodegas Barallobre. E, por suposto, faise unha especial alusión á D.O Subzona Ribeira do Ulla. O audiovisual do vindeiro venres versará sobre a pesca e farase unha visita á estación ictiolóxica de Ximonde para falar do salmón. O último vídeo do mes centrarase na Asociación Cultural San Campio e no Pasabodeghas. Maio centrarase en San Pedro de Sarandón. A.PRADA