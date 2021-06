Abren expediente a Ucha por darle al PP la alcaldía xalleira

El secretario xeral del PSdeG acaba de confirmar en rueda de prensa que se le va a abrir expediente al líder xalleiro José Antonio Ucha y a la edil Cristina Fajín por pactar una moción de censura para defenestrar al actual regidor y darle la alcaldía al PP.

Así lo reconocía Gonzalo Caballero, apuntando que “el PSdeG no puede respaldar operaciones que coloquen al PP al frente de gobiernos municipales”, apuntaba. De cualquier forma, ha matizado que se trata de una situación “extraordinaria” donde el partido que regenta la alcaldía, CxG, solo dispone de un edill, David Barbeira, y que en el pacto de gobierno se comprometió a ceder el bastón de mando a los dos años. Sin embargo, esta promesa “fue rota por ese alcalde”, que se niega a rotar el cargo e incluso abandonó un pleno que le cuesta dinero a sus convecinos sin confirmar si iba a hacer honor a su palabra o no, como parece.

“Puedo comprender a los compañeros que sienten que la dignidad y el pacto alcanzado en Santa Comba son rotos unilateralmente por la otra parte”, aporta Caballero. El expediente se remitirá a las ejecutivas provincial y estatal.

Por su parte, Ucha insistía en los micrófonos de Radio Xallas sobre la “pésima xestión” de Barbeira justificando así la moción. “Pídolle perdón á militancia. Foi un paso complicado pero o pacto non se cumpriu e a xestión foi pésima. Non conseguiu unha soa cousa para Santa Comba que non foran as ordinarias. O noso partido non pode ser chuleado e estafado por calquera”.

Entre otras características de la gestión del ínclito, recordó que “ofreceuse á xestora do PSOE como candidato, traicionándome, e intentou pactar co PP. Non quixo gobernar con nós”, además de asesorarse con al menos dos exalcaldes del PP y de tener el “apoio dos constructores que trafican coas obras”. Acaba recordando la pérdida de ayudas, retraso en la conta xeral, instalaciones precintadas sin luz, pleitos con los vecinos, falta de material municipal, videovigilancia a los trabajadores y “53.000 € de contratos a dedo sen procedemento”.