Achegan novas tecnoloxías a 90 veciños que residen no rural amesán

A Maía. A concellería de Cultura vén de rematar os cursos de alfabetización dixital que, dende os centros sociais de Agrón, A Ameixenda, Augapesada, Biduído, Bugallido, Covas, Ortoño, Tapia e Trasmonte, ofreceron 25 horas de formación dende setembro ata decembro ás 90 persoas que completaron as prazas ofertadas e recibiron nocións básicas de uso das tecnoloxías da información e comunicación, tocando materias como a ofimática, a navegación en liña, as redes sociais ou a seguridade en Internet.

A concelleira de Cultura, Natividade Gónzalez, asistiu nas últimas dúas semanas ás clausuras dos cursos, repartindo diplomas e recibindo as valoracións da veciñanza participante, á que lle mostrou o seu “compromiso” para repetir a actividade. O programa de alfabetización dixital respondeu a unha das demandas da veciñanza dos Orzamentos Participativos 2020.

González, que estivo acompañada polo alcalde e o edil do Rural, indiciu na “importancia destes cursos polo tipo de perfil de xente ao que chegamos, normalmente xente maior e do rural, cunhas necesidades moi concretas no senso da alfabetización dixital. O máis agradable é ver, dende o primeiro día ata o último, a implicación e a satisfacción por todo o aprendido”. Ademais, adiantou que estes cursos volverán en máis edicións: “Teñen moitas ganas e o compromiso desta concelleira de repetir. Non podemos deixar de escoitar ás nosas maiores e ao noso rural, en especial con actividades como esta”. M.M.