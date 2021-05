Acordo para a ordenanza de ocupación de espazo polas terrazas en Ames

Ames. Membros do goberno de Ames, así como representantes da Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) e da Asociación de Hostalería de Compostela asinaron o venres un acordo sobre o texto definitivo da futura ordenanza reguladora da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas e outros elementos vinculados á actividade comercial e hostaleira con fins non festivos. Dita ordenanza será obxecto de aprobación definitiva no pleno ordinario deste mes de maio. É a primeira vez que en Ames se regula o uso das terrazas. Ademais, desde o Goberno lembran que a derogación da ordenanza fiscal que regula os prezos seguirá vixente durante todo o ano 2021 como medida complementaria de axuda ao sector e que se suma así á condonación do pago das terrazas do ano 2020 e as axudas do Plan de reactivación. arca