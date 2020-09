Actividades culturais e deportivas para todas as idades en Rois

Rois. O Concello de Rois mantén aberto ata o 30 de setembro o prazo de inscrición para un amplo e variado programa de actividades deportivas e culturais, dirixidas tanto a maiores como aos máis novos. En cumprimento coa normativa derivada da crise sanitaria da covid-19, a oferta de actividades adáptase ás circunstancias actuais, sendo obrigatorio o uso de máscara e desenvolvéndose as propostas en grupos reducidos que permitan manter a distancia de seguridade.

As persoas interesadas deberán anotarse nas oficinas municipais ou no multiusos antes do mércores 30, pois as clases comezarán o luns 5 de outubro, unha vez que se conformen os grupos. A maioría das actividades impartiranse en Rois e Urdilde.

Entre as actividades deportivas para adultos inclúen zumba (40 €/curso), pilates (60 €), ioga (40€) e ximnasia de mantemento para maiores de 55 (40 €).

As persoas que opten por zumba e pilates pagarán só 65 € por todo o curso, e aquelas que escollan ximnasia para maiores de 55, pilates e zumba, pagarán 95 euros o curso completo.

A oferta deportiva para os máis novos do municipio inclúe patinaxe artística (4 a 16 anos, 50€), tenis (50 €), ximnasia rítmica (50€) e judo (3 a 16 anos, 70 €); todas elas impartiranse nos polideportivos de Rois e Urdilde.

No referido á actividade de xadrez (50€), poderá realizarse tanto de xeito presencial (no edificio multiusos de Rois ou nos equipamentos municipais de Urdilde).