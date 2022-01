Acusaciones cruzadas entre bipartito y PSOE de A Baña por los calendarios

A Baña. El nuevo bipartito bañés, que conforman Compromiso y PP, acaba de salir al paso de las acusaciones del PSOE por la falta de reparto de los calendarios municipales que llevan casi un mes “amoreados en dependencias municipais”. Así, desde la primera tenencia de alcaldía replican que se entregarán con medios propios, ya que el presupuesto de Correos superaba “os 2.000 euros”.

Además, también responden a las críticas por falta de convocatoria del pleno ordinario este miércoles, aduciendo desde el gobierno local que resulta “imposible” que se cancelase una sesión que no fue convocada por el nuevo ejecutivo, explicando que no se divulgó la fecha aún porque no tendría sentido que se hiciese “antes que o pleno onde se organizan dedicacións, áreas o concellerías”, entre otras, para el que hay fijado un mes de plazo. Por fin, confirman que el contacto con el centro de salud por la covid es periódico. M. Outeiro