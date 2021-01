Adjudicada la ‘senda del colesterol’ para Ortoño

El tripartito de Ames acaba de adjudicar a la empresa Mantido SL las obras de la senda peatonal que unirá Sisalde con Agro do Muíño, una de las rutas del colesterol más usadas en la parroquia de Ortoño. El importe de la adjudicación es de 99.601,74 euros, y el proyecto está incluido en el POS+ complementario 2019. La intención es mejorar la seguridad vial en un tramo con evidente tránsito diario de deportistas, y que tendrá una longitud de 750 metros y 1,80 de ancho.

Y es que desde el ejecutivo local han constatado como muchas personas aficionadas a caminar o a correr suelen hacerlo por este tramo que une la aldea de Sisalde con el lugar de Campo del Muíño, y que con la actuación aprobada, se va a facilitar la movilidad peatonal, al tiempo que se mejorará la seguridad vial.

Para Blas García, concejal de Obras y Servicios Básicos, es importante “mellorar e facilitar a seguridade peonil, especialmente en varios núcleos do rural e zonas que se usan habitualmente para camiñar, como é o caso”. Continúa aportando que “ademais con esta senda se facilitará a comunicación co lugar de Sisalde”. García también incide en que el POS complementario de 2019 incluyó varias obras de mejora de viarios en Raíces, Tarrío, Ventosa y Sura, así como la senda Outeiro-Costoia, ya que “coa realización deste tipo de obras, o goberno de Ames está apostando tamén polo fomento dunha mobilidade sostible, ao tempo que quere ofrecer á veciñanza do rural” y a los deportistas “unha maior seguridade viaria”.

En la construcción de la nueva senda se utilizarán quince centímetros de zahorra de cantera y quince de hormigón, además de mallazo y juntas de dilatación. Previamente, si es necesario, se procederá al movimiento de tierras. Antes de actuar en el pavimento, se contempla la canalización de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro y la ejecución de 26 pozos con alcantarilla para una correcta recogida de aguas pluviales, canalización de entubados, barandilla, muro de contención y 220 metros de bordes de hormigón.