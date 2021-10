Alertan de fraudes telefónicos a avecinos de Padrón

El Concello de Padrón hizo público un comunicado alertando a la ciudadanía sobre los fraudes telefónicos que se están produciendo. Los responsables municipales recuerdan que no se debe facilitar ninguna información personal o bancaria a través del teléfono.

La alerta se produce ante la confirmación de un caso de vishing en el municipio, un fraude cometido a través de una llamada en la que los estafadores consiguieron los datos bancarios y personales de una vecina de Padrón a la que robaron más de de Padrón de 5.000 euros de su cuenta

El vishing es una estafa basada en comunicaciones telefónicas o mensajes de voz que suplantan la identidad de una empresa o persona de confianza. En el caso de Padrón, “os estafadores fixéronse pasar por empregados de Abanca e lle reclamaron os datos á persoa estafada para desistir nunha suposta compra realizada por Internet. Aproveitándose do nerviosismo da persoa, fixéronse con datos clave para proceder a roubarlle os máis de 5.000 euros que tiña na conta”, explican desde el Conceelo.

Los responsables municipales recuerdan que “nin as entidades bancarias, nin as compañías eléctricas, nin o propio Concello solicitarán ningunha información persoal nin bancaria a través de teléfono, especialmente as claves únicas que a persoa recibe por SMS”.

Finalmente recomiendan que ante una llamada sospechosa se pongan en contacto con la entidad para verificar la veracidad de la información. Además animan a otras personas que hayan podido ser estafadas a poner la denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado.