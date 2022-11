Alfredo Conde lleva su obra ‘A conto do literario’ al Pazo da Peregrina el 3

Ames. Noviembre arranca con una nueva cita para el programa Encontros Literarios de Ames, que traerá al escritor Alfredo Conde y su libro A conto do literario hasta el Pazo da Peregrina de Bertamiráns este jueves, a las 20.00 hora y con entrada libre. Ofrece una visión de la ruta del autor por el sistema literario gallego y el español.

La obra está publicada por Ézaro Ediciones, y en ella, Alfredo Conde (Allariz, 1945) “verte as súas memorias e narra as distintas peripecias que viviu durante o seu tránsito polos sistemas literarios galego e español, así como as preguntas que lle foron xurdindo ao longo da súa carreira”.

Estará acompañado en la presentación por la concejala de Cultura, Natividade González. Alfredo Conde es un político y escritor gallego de narrativa y poesía, galardonado con el Premio Nacional de Narrativa (1986), el Premio Nadal (1991) y el Premio Blanco Amor (1984). Fue diputado y conselleiro. M. Manteiga