Amabul organiza o día 17 a primeira das catro saídas do Cogomelar

Vedra. A Asociación Medioambiental Amabul, de Vedra, organizará un ano máis o Cogomelar. Este ano estará marcado polas estritas normas sanitarias anti-covid, pero os interesados no mundos cogomelos poderán escoller entre catro xornadas micolóxicas. A primeira delas está prevista para o día 17; a segunda para o 24; a terceira para o 31 e a derradeira será o 7 de novembro. O horario de todas elas está marcado entre as 10.00 e as 14.00 horas e serán impartidas por Chemi Traba, que ensinará aos participantes as diferentes metodoloxías para saber identificar cogomelos a través dos seus hábitats, cores ou formas. Os interesados teñen que facer a preinscrición a través da páxina de Facebook de Amabul.

Por certo que a Asociación rematou a Escola de Voluntariado Ambiental a finais de setembro, unha iniciativa financiada pola Deputación da Coruña, na que se desenvolveron actividades de índole ambiental. Na última proposta os participantes empapáronse dunha charla sobre voluntariado para o cambio eco-social. A.PRADA