Ames da seis meses para redactar o seu Plan de Mobilidade

A MAÍA. O Concello de Ames e representantes da empresa IPLAN Movilidad SL asinaron o contrato para a redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) do Concello de Ames. Este servizo foi adxudicado o pasado 4 de febreiro por un importe de 58.499 euros, e o prazo de execución que ten dita empresa para a redacción do PMUS é de seis meses. Dito documento servirá de guía para levar a cabo actuacións en materia de mellora do espazo público, medio ambiente, desplazamento e accesibilidade a realizar no futuro neste municipio. O contrato forma parte da mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte público, segundo Edusi. c.g.