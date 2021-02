Ames mejorará la accesibilidad, vías y el área de Tapia con su plan de obras

A Maía. El pleno de Ames aprobará este jueves actuaciones y servicios del Plan de Obras de la Diputación. Así, el Ayuntamiento dispondrá de 1,2 millones para el POS+ provincial, de los cuales 1,1 son para nuevas inversiones y 120.328 € para reducir deuda. Además, se dispondrá de 34.618 € para la financiación de gastos corrientes. Y el Plan complementario 2021 incluirá una partida de 972.963 € para la ejecución de cinco proyectos, mientras que en el POS+ Adicional 1/2021 se contemplan 306.290 € para gastos sociales extraordinarios.

Entre las actuaciones a acometer figuran, por 521.196 euros, mejoras viarias de Vilar a Quintáns (Ameixenda), en Eirapedriña (parroquia de Bugallido); pavimentación de interiores en Pedras (parroquia de Ames), y mejora del acceso en Trasmonte (parroquia de Trasmonte).

También se va a ejecutar la obra de remodelación del espacio público urbanizado denominado Horta de Abaixo, entre las travesías de O Lodeiro y la rúa do Cómaro (Bertamiráns) de cara a mejorar la accesibilidad de los recorridos peatonales, unas medidas para eliminar barreras que se reproducirán en la Travesía do Porto, calle de Os Cereixos, calle Campo da Madalena, avenida de Rosalía de Castro, calle Figueiras y rúa do Rego, ya en O Milladoiro.

Constan también, por 630.935 euros, la mejora de las condiciones térmicas y acústicas del pabellón del Milladoiro y arreglos en la casa de la cultura de Bertamiráns. Y con el plan complementario (972.963 euros) se pavimentarán interiores y accesos a Ventín; la carretera de Castiñeiro do Lobo y la de A Garea e interiores.

Por último, se mejorarán los vestuarios de la playa fluvial de Tapia y el molino de área recreativa, que tradicionalmente tenía demanda para acoger reuniones y eventos. Todo ello sin olvidar actuaciones en espacios verdes, accesibilidad y dotación con aparcamientos que faltaban en el polígono Novo Milladoiro de esa urbe. m. outeiro