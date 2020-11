Ames, Ribeira y Oroso emitirán un 40 % menos de dióxido en 10 años

O compromiso está claro: reducir un 40 % as emisión contaminantes. Os medios, semella que tamén, porque os plans consultados fan fincapé nas mesmas cuestións (concienciación, enerxías renovables, melloras técnicas para a eficiencia...). Pero o que xa non vexo tan factible son os prazos. Tendo en conta que non foi ata 2008 cando a Comisión Europea tomou a determinación de que había que facer algo a nivel local para paliar o desastre medioambiental, e que tardaron sete anos máis en fusionar as iniciativas Pacto dos alcaldes e Alcaldes pola Adaptación, non sei eu se a nivel municipal teremos a capacidade de implementar tanta actuación, xa que implica convencer á veciñanza e sector privado para axudar... nunha década? Ogallá.