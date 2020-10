Ames une a magos de Galicia e do estranxeiro

Oito galas e dous obradoiros compoñen o programa da XV edición do Festival de Maxia de Ames que se desenvolverá nas casas de cultura de Bertamiráns e do Milladoiro entre os días 22 e 25 deste mes de outubro, co patrocinio da Deputación Provincial. A pesar das dificultades provocadas pola loita contra o covid o Concello non dubida en pór en marcha unha das súas citas máis emblemáticas.

O Festival de Maxia congregará unha vez máis en Ames a importantes figuras da maxia galega como Mago Teto, Mago Paco, Mago Rafa e Joshua Kennet. Dani Polo, organizador, dará a coñecer a profesionais internacionais da talla do hipnotista Jeff Toussaint, o premiadísimo Maxime Minerve, Dania Diez, -cuxos espectáculos foron elixidos para formar parte dun especial dos mellores números do mundo que pasaron polo America´s Got Talent-, e Miguel Múñoz, o actual campión do mundo de maxia e protagonista de Dumbo, a última película de Tim Burton.

A concelleira de Cultura, Natividade González, informou de que “este ano non podemos ir aos coles pola situación sanitaria que estamos vivindo. Porén incrementamos o número de galas e de sesións para que poida acudir máis xente e retransmitiremos en streaming a Gala Internacional do domingo 25 de outubro”, dixo. Pola sua banda, o mago Dani Polo, de Abarajar Producciones, organizador xunto co Concello do festival, manifestou que “neste momento difícil a xente necesitamos máis maxia e máis ilusión ca nunca”.

A programación comezará o xoves, 22, na casa da cultura de Bertamiráns cunha novidade: a Gala Máxica Galega. que contará coa presenza de Mago Paco, Mago Rafa, Joshua Kenneth e Mago Teto. O venres 23, tamén en Bertamiráns, terá lugar a Gala Infantil na que o Mago Paco presentará o seu espectáculo: Hocus Pocus. O mesmo día celébrase A Gala de hipnose.

Os días 24 e 25 tamén se farán obradoiros para os rapaces de entre 8 e 14 anos. Os interesados deben enviar un correo a cultura@concellodeames.gal.