Ames va a disfrutar de trece actuaciones y teatro para todas las edades con Agadic

La presentación de la programación cultural del primer semestre de año en Ames contó con la intervención de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), quien destacó que, hasta junio, se han programado 334 actuaciones escénicas y musicales (la mayoría en idioma gallego) para cuarenta municipios dentro de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Y, en concreto, Ames tendrá trece.

En esta puesta de largo, con la edila de Cultura, Natividade González, al frente (acompañada por la técnica María Vázquez), se precisó que los 13 espectáculos de teatro, música y danza, tanto para público infantil como para adultos, se llevará a cabo en los auditorios de Bertamiráns y O Milladoiro. “Trátase dunha programación deseñada para todos os públicos e diversa en canto a contidos, onde se pode atopar comedia, drama, teatro de investigación, etc. Abarca distintas disciplinas das artes escénicas, como son a danza, a música e o teatro”, apuntan desde el Concello.

En concreto, la programación maiana arrancará el próximo 22 de enero con el concierto de Oviravai Paio e o poder da música, para continuar el día 29 con Sarabela Teatro y el montaje A lingua das bolboretas. Ya en febrero, Ainé Producciones pondrá en escena O montacargas (día 5), Talía Teatro representará Voa, voa! (también el día 5) y la cantante Uxía ofrecerá un concierto en formación de trío el viernes 26. Marzo será el mes de mayor actividad: Inversa Teatro el día 5 con Sofía e as postsocráticas, la misma jornada que Baobab Teatro estará con Mai mai.

Percubebés acercará su Almanaque musical el día 12 y, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, Contraproducións hará dos funciones de Mocos el 26 y el 27 de marzo. Las últimas citas de este semestre en el calendario de Ames dentro de la RGTA llegarán de la mano de Caramuxo Teatro y el espectáculo Catro el 16 de abril, La Macana con la pieza de danza titulada Pink Unicorns el 30 de abril y la compañía Rebordelos con Liberto el próximo 7 de mayo.

Por su parte, Natividade González se refería a que “Ames segue a ser un concello que fai unha forte aposta pola programación das artes escénicas. A pesar das dificultades xurdidas no pasado ano, fomos capaces de reprogramar case o 90 % das actividades. Coa obra Sofía e as Prosocráticas, que está programada para 2021, pasaríamos ao 100 % de execución dos espectáculos que tiveron que ser suspendidos durante os case catro meses do estado de alarma. Apostamos por reprogramar e por facer unha cultura segura. A importancia da cultura neste tipo de crise é a que nos demostra que a cultura é o motor da sociedade, da actual e da futura”, aportaba al respecto.

También hizo referencia a los descuentos de hasta el 50 % para desempleados, familias numerosas y poseedores del Carné Xove, a los niños y mayores de 65 anos, sin olvidar el bono cultural que ofrece rebajas similares.

Sutil, a su vez, explicó que el circuito de distribución de espectáculos impulsado y cofinanciado por la Xunta y concellos asociados moviliza contrataciones por valor de más de un millón de euros. También aplaudió la “calidade” de la cartelera local con “moitos dos espectáculos que veñen colleitando maior aceptación nos últimos meses”.