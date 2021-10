Animan a veciñanza amiense a coñecer os Camiños

Ames. O proxecto Coñece os camiños, que lidera a Orden del Camino de Santiago celebra o vindeiro sábado en Ames unha xornada de promoción das rutas. Desde as 11.30 da mañá, a casa da cultura de Bertamiráns converterase na sede dun evento que incluirá actuacións musicais e conferencias sobre os camiños e a súa influencia sobre os lugares por onde pasa.

Ademáis, está prevista unha saída guiada e teatralizada polos lugares máis emblemáticos do concello. Tanto as persoas que desexen participar na xornada como aquelas que queiran só acudir á saída deben anotarse no enderezo electrónico turismo@concellodeames.gal.

A xornada comezará ás 11.30 coa recepción, por parte das autoridades de Ames, aos membros da Orden del Camino de Santiago. Ás 11.45 está prevista a actuación do grupo As Maianas. Seguidamente, ás 12.00 horas Jesús Ares Vázquez, presidente da Asociación de Turoperadores de Galicia, ofrecerá unha conferencia que leva por título O Camiño de Santiago, camiño Cultural Europeo.

Despois, ás 12.35, Bruno de Llano Gómez, especialista en xestión local e autonómica de Ecoembes falará sobre La sostenibilidad en el Camino. O Camiño da Ría Muros-Noia será o obxectivo do último dos relatorios da mañá que correrá a cargo da arqueóloga Sofia Baquero Vidal.

Indicar que a xornada aproveitarase para dar a coñecer á veciñanza de Ames algúns dos seus lugares máis emblemáticos do concello compostelano. arca