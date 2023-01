Anotación para as escolas deportivas con praza libre

A Maía. A concellería de Deportes de Ames reabriu o prazo para inscribirse nas prazas libres das Escolas Deportivas Municipais 2022/2023. Todas as persoas interesadas poden inscribirse nunha primeira actividade se non o fixeron ata o de agora ou quedaron excluídas no primeiro prazo, ou ben acceder a unha segunda se xa se anotaran noutra previamente. A matrícula realizarase de xeito telemático, a través da plataforma Cronos, no módulo Inscripción en clases. Unha vez que a mencionada plataforma confirme a praza, deberase tramitar o pagamento. Por unha banda, pódese facer presencialmente nas oficinas de Horta de Abaixo ou rúa Viorneira, ou de xeito telemático, solicitando ás Oficinas de Recadación a folla de autoliquidación (enviando un correo electrónico ao enderezo ames@canaltributos.com ou chamando ao número de teléfono 981 884 896) ou ben realizando a autoliquidación a través da Oficina Virtual Tributaria. M. M.