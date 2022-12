Antía Valle gaña o certame de postais de Nadal vedrés

VEDRA. Vedra conta xa coa súa tradicional postal para felicitar as festas, grazas ao seu Concurso de Tarxetas de Nadal que convoca anualmente para nenas e nenos de ata 12 anos. Nesta edición foron 186 as postais recibidas, que competiron en cinco categorías diferentes por idade. De entre todas elas escolleuse a de Antía Valle, de 11 anos, e a súa converterase na felicitación oficial do Concello vedrés. Na categoría de preescolar gañou Uxía Aleixandra Fernández; na infantil Alejandra Louzao; na de 1º e 2º de Primaria Daniela Rodríguez, na de 3º e 4º de Primaria Julia López; e na de 5º e 6º de Primaria Antía Valle (a escollida como felicitación). Todas as persoas participantes recibirán un agasallo de participación e os gañadores o seu premio o vindeiro domingo 18 deste mes ás 17.30 horas no centro sociocultural da vila. Rematado este acto, o público en xeral poderá gozar do espectáculo visual con pompas de xabón chamado Cleaners. C.E.