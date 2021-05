Apenas un herido leve tras una aparatosa colisión con vuelco en A Baña

La carretera AC-546 entre Negreira y Costa da Morte fue marco de una aparatosa colisión entre dos turismos a la altura de A Baña que, pese a los daños y a volcar uno de los vehículos, se saldó solamente con un herido leve. Durante la mañana, además, se reprodujeron las alertas en redes ante la presencia de personas en la calzada.

El choque tuvo lugar pasadas las 10.30 horas de este domingo en el entorno de Seoane, punto kilómétrico 3,5. Acudieron los Bombeiros de Santa Comba y GES de Brión, además de agentes de la Policía Local de la capital barcalesa. El contusionado fue trasladado a un centro hospitalario para valorar sus lesiones.

Según el relato de los bomberos xalleiros, “cando chegou a ambulancia do 061 de Mazaricos, colaboramos no traslado da víctma (que xa estaba fóra do vehículo) cunha camilla de pás para trasladala ó colchón de vacío. Unha vez que se levaron á persoa ferida e que chegou a Garda Civil de Tráfico de Santiago, o G.E.S. de Brión

retirouse para a súa base e quedamos á espera de que Tráfico nos autorizase a facer a limpeza da vía”, terminando pasadas las doce del mediodía.