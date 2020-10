Apoio da Xunta a Ingada na ruta pola Diversidade

VEDRA. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey Sastre, participou onte na sexta edición do Camiño da Diversidade da Fundación do Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada). O responsable da área de Familia da Consellería de Política Social sumouse a esta andaina, que percorreu dende Vedra a última etapa da ruta sanabresa a Santiago. Jacobo Rey felicitou á Ingada por esta iniciativa, “coa que se favorece a concienciación da sociedade” na atención a estos pequenos. a.p.