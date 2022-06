Apoio público ás visitas de escolares á Casa Rosalía

Padrón. A Deputación de Pontevedra, a través do departamento de Lingua, e en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, veñen de poñer en marcha un programa de visitas escolares á Casa-Museo de Rosalía en Padrón para achegar a figura e o legado da autora á rapazada de toda a provincia.

Baixo o nome de Rosalía, a súa casiña, o meu lar preténdese que polo menos 30 centros de ensino da provincia se acheguen durante este ano á Casa da Matanza e coñezan toda a riqueza cultural da colección que alí se atopa.

A deputada de Lingua, María Ortega, sinala que o programa enmárcase dentro da colaboración continuada entre o organismo provincial e a Fundación para a realización de actividades que contribúen á promoción e á difusión do patrimonio lingüístico e cultural do país.

A Deputación farase cargo dos custos da entrada e do transporte do alumnado dende os centros de ensino ata a Casa de Rosalía, resultando a iniciativa totalmente de balde para as e os beneficiarios.

Segundo destaca a nacionalista, “é fundamental que o alumnado dos centros de Primaria e Secundaria da provincia coñeza a Rosalía como autora nuclear das letras galegas modernas, a voz poética de Galicia por excelencia, unha icona popular e un referente indispensable do panorama literario do século XIX. Os seus Cantares Gallegos foron entendidos como a primeira gran obra da literatura galega contemporánea”. arca