Archivan la querella al dudar de quién es el vial de Casalonga

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santiago emitió un auto en el que comunica el archivo y sobreseimiento provisional de la querella presentada por la concesionaria de la cantera de Casalonga, Toysal, contra el alcalde de Teo, edila de Urbanismo y arquitecto por una presunta prevaricación, falsedad documental, coacciones y malversación al actuar en una carretera que a su juicio es particular.

Así, la compañía considera privado el vial donde el Ayuntamiento obró, impidió un vallado, ordenó a la Policía Local que actuase y modificó la señalización de carga máxima para los vehículos que lo atraviesen. Y, por supuesto, el Concello asegura que actuó con el convencimiento de que la carretera le pertenece tras la parcelaria de 2008, por lo que la magistrada opta por el archivo al detectar un conflicto sobre la titularidad del vial que no ve clara y que insta a resolver previamente a través de una jurisdicción diferente (la civil, no la penal).

Mientras esto no se produzca, la juzgadora destaca que “non apreciamos actuación delitiva nos querelados que actuaron sempre coa convicción da titularidade municipal do viario controvertido”, subrayando también que “o convencemento de que a pista non é de dominio privado ten base xurídica e fáctica, non respondendo por tanto a unha postura infundada e arbitraria por parte daqueles”.

Sin embargo, también hace constar que el querellante “sostén con rotundidade que se trata dunha pista de propiedade privada pois discorre entre as parcelas da súa propiedade”, denunciando que las actuaciones municipales allí realizadas constituyen un compendio delictivo.

Tanto el alcalde de Teo, Rafael Sisto, como la concejala de Urbanismo, Uxía Lemus, muestran su “satisfacción” por el sentido de esta comunicación judicial, y afirman que van a seguir trabajando por el “ben común”. Además, divulgan que este pronunciamiento judicial tiene plazo para recurso, por lo que desde el Ayuntamiento lo seguirán atentos.