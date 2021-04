Arde en Teo un almacén dunha fábrica de mobles no que había serrín e madeira

SANTIAGO. EP. Un incendio afectou a un almacén dunha fábrica de mobles no que se almacenaban serrín e madeira en Teo (A Coruña), aínda que non deixou danos persoais.

Segundo detallou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 23,45 horas deste sábado, cando o vixiante unha fábrica de mobles situada en Cacheiras, en Teo, alertou de que se orixinara un incendio no almacén. Pola súa banda, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia trasladou o ocorrido aos bombeiros de Ordes e Santiago, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) da Estrada, a Garda Civil, o Servizo Municipal de Protección Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Posteriormente, os efectivos traballaron na extinción do lume e, tal e como trasladaron os bombeiros de Ordes ao 112 Galicia, o incendio quedou sufocado ao redor das 1,15 horas da madrugada deste domingo.