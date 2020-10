Arranca Amessán cun curso novo para os maiores

AMES. Arrancan xa as actividades do programa Amessán titulado Espreguiza corpo e mente. Este ano, aos cursos de decoración e restauración, estimulación cognitiva, ximnasia terapéutica e música tradicional galega engádase un obradoiro de competencias dixitais

básicas destinado ás persoas maiores. As propostas desenvólvense nas casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro, así como nos locais sociais de Agrón, Ameixenda, Bugallido, Covas, Cruxeiras, Lens, Piñeiro, A Tarroeira, Trasmonte e Oca. Este ano, como principal novidade, impartiranse actividades tamén no Pazo da Peregrina, situado en Bertamiráns, e na Casa dos Maiores, no Milladoiro. A. P.