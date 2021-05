Arranca el proceso de Presupuestos Participativos 2022 para Ames

Acaban de empezar a tramitarse los Presupuestos Participativos 2022 del Ayuntamiento de Ames. Y para hablar de ellos, además de las obras previstas para el presente año, se realizó una reunión en el Pazo de la Peregrina, en Bertamiráns a la que asistieron el alcalde, Blas García; la concejal de Economía, el de Participación Veciñal, la portavoz del PSdeG-PSOE, Luísa Feijóo y el del BNG, David Santomil.

Por parte de las vecinos que asistieron, hubo representantes de distintas asociaciones vecinales del rural de diez de las once parroquias de Ames. De este modo acudieron mirmbros de la Asociación de veciños Monte do Crego, de Trasmonte; Asociación de veciños O Corpiño, de Oca; Asociación de veciños de San Pedro de Bugallido; Asociación veciñal de Covas; Asociación veciñal Pedra do Fuso, de Pousada; Asociación de veciños Riamontes, de Pedrouzos; Asociación de veciños Paravent, de Ventín; Asociación de veciños Santo Tomé de Ames, de Cruxeiras; Asociación de veciños San Paio de Lens; Asociación de veciños O Quinteiro, de Coira; Asociación de veciños Santa María da Ameixenda; Asociación de veciños de San Xoán de Ortoño; Asociación de veciños Anduriña de San Mamade de Piñeiro; Asociación de veciños O Regueiriño de Raíces e Casanova y Asociación Cultural Lojo Batalla de Tapia.