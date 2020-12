Arranca un obradoiro de emprego para Boqueixón, O Pino, Touro e Vedra

Boqueixón. A casa da cultura de Camporrapado acolleu na mañá de onte o inicio do obradoiro de emprego Boqueixón, O Pino, Touro e Vedra 2020-2021.

O alcalde boqueixonés, Manuel Fernández Munín, foi o encargado de dar a benvida ás 20 persoas –cinco por cada concello– participantes nesta iniciativa que está financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e que conta cun orzamento de preto de 350.000 euros.

O rexedor boqueixanés animou ao alumnado deste obradoiro a “aproveitar estes nove meses de formación que servirán para ter máis e mellores opcións para atopar emprego no futuro”.

Son dúas as especialidades nas que se traballará: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. As persoas participantes dividiranse en dous grupos de 10 alumnos e alumnas.

As sesións teóricas desenvolveranse nas instalacións da casa da cultura de Camporrapado. No caso das actividades prácticas, o alumnado desprazarase aos distintos municipios participantes neste obradoiro de emprego para acometeren as diferentes actuacións que están previstas no proxecto.

Do total de 33 intervencións previstas a través deste proxecto, 18 delas desenvolveranse dentro do termo municipal de Boqueixón.

Fernández Munín explica que “a maioría son desbroces e acondicionamentos de distintos espazos e camiños municipais. Deste xeito, traballarase na mellora das áreas e viarios públicos, reforzando as tarefas de prevención contra os incendios forestais”.

Máis concretamente, as actuacións previstas no termo municipal boqueixanés comprenderán podas e melloras na vexetación no Pico Sacro, no parque das escolas unitarias de Codeso e Sergude, no campo da festa de Loureda e na área recreativa de Orto, no aparcadoiro de Igrexa (na parroquia de Boqueixón).

Tamén está incluído nos traballos a desenvolver o acondicionamento na fervenza, en Codeso, ademais de desbroces nos camiños de Noente-Ledesma, Pazos-Lestedo, Castro-Oural, Santaia-Codeso e Santaia-Vigo. c.b.