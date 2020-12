Arrancan as obras no parque verde central da meirande urbe amesá

Ames. Arrancan as obras de acondicionamento do novo parque verde central do Milladoiro, incluído no Plan Impulsa Ames de Edusi. A través deste proxecto, que foi adxudicado á empresa CYS Hispania S.L. por un importe de 130.706 euros, preténdese acondicionar as zonas verdes do Milladoiro que están xunto á zona das instalacións deportivas (pavillón, pistas deportivas, piscina descuberta, etc.), á casa da cultura e ó instituto. O obxectivo, segundo explican dende o goberno local, é gañar unha zona de esparexemento e paseo na parte alta do núcleo urbano con zonas de descanso, camiños e diversas áreas de xogo.

A través desta actuación crearanse quilómetros de novas sendas peonís; acondicionaranse os accesos ao parque segundo a normativa de accesibilidade; instalarase un novo sistema de alumeado Led, mesas de tenis e novo mobiliario urbano, así como un novo sistema de drenaxe e rego automático. Tamén se plantará nova vexetación.

Ademais, acondicionarase e ordenarase o espazo verde da zona alta do Milladoiro, que está conectado coa Travesía do Porto. C. E.