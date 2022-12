Arrancaron en Vedra charlas sobre a nova lei de residuos

Vedra. Durante este mes de decembro, e grazas á colaboración da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, o Concello de Vedra está desenvolvendo toda unha serie de charlas informativas para a veciñanza sobre a nova lei de residuos que será de obrigado cumprimento.

Un exemplo destas xornadas formativas son as que tiveron lugar o pasado mércores en dous dos centros educativos vedreses: no CPI Plurilingüe de Vedra e no CEIP Ortigueira de Santa Cruz de Ribadulla. As próximas citas serán na casa da cultura Santa Cruz de Ribadulla este venres 9 ás 21.00 e o sábado 10 ás 12.00 horas. O centro sociocultural de Vedra acollerá dúas: o venres 16 ás 21.00 e o sábado 17 ás 12.00. C.E.