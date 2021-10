Arroupan a Morena Herrera, valedora das salvadoreñas

A Maía. Membros da Corporación Municipal de Ames veñen de recibir á activista salvadoreña Morena Herrera, acompañada de Lorena Seijo, coordinadora da organización sen ánimo de lucro, Agareso. Morena Herrera (El Salvador, 1960) é unha histórica activista polos Dereitos Humanos e da muller, coñecida polo seu traballo contra a prohibición do aborto no seu país. Durante a recepción, Herrera denunciou a preocupante situación das mulleres en El Salvador, expostas a penas de entre 30 e 40 anos de cárcere por calquera tipo de aborto, mesmo por causas naturais, e incidiu no forte crecemento nos últimos anos de suicidios entre mozas adolescentes embarazadas, a primeira causa de morte indirecta entre xestantes desta franxa de idade. Tamén está a realizar varias visitas por institucións galegas, por mor da colaboración do Fondo Galego de Cooperación, do que o Concello forma parte, Agareso e La Colectiva Feminista. m. outeiro