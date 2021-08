Artesanía y Festifolk para cientos desde Mazaricos

Xallas. Más de mil personas, según la organización, respondieron a una jornada llena de tradición en A Picota. Tradición en forma de artesanía y música, aderezada por otros condimentos. La primera edición del Festifolk, promovida por el Ayuntamiento de Mazaricos, resultó exitosa. A lo largo de la jornada, el recinto ferial acogió a una treintena de puestos de exposición y venta de artesanía. Y también de comida, ropa, material agrícola o complementos.

Hubo bastante movimiento a lo largo de todo el día, y el broche lo pusieron As Tanxugueiras. Olalla Maneiro, Sabela Maneiro y Aida Tarrío interpretaron temas de su disco Contrapunto ante las 350 personas que pudieron asistir al concierto, por las limitaciones conocidas. Eso no impidió la conexión entre estas cantareiras modernas y el público. Se trata de una formación conocida y las personas que reservaron su asiento sabían lo que se iban a encontrar. Y no defraudaron. A lo largo de la jornada hubo tres talleres: de elaboración de conservas caseras y de gominolas y otro de palla trenzada con Trenzarte, así como hinchables y programa de Radio Nordés en directo, en una cita que contó con la presencia de la escritora Carmen Rey, que firmó ejemplares de sus libros. No faltó la música y el baile tradicional.

Según la organización, el nivel de ventas en los puestos habilitados fue bueno. Entre los asistentes se repartieron tres cestas por valor de 100 euros cada una. Estaba contento el alcalde, Juan José Blanco Riveiro, por la respuesta de vecinos y visitantes al evento. Agradeció la participación de artesanos, comerciantes y asociaciones, y el trabajo de sus compañeros del grupo de gobierno y de Protección Civil. También elogió al grupo musical: “Estupendas as Tanxugueiras en Mazaricos. É un orgullo que as novas xeracións manteñan as tradicións e as fusionen así de ben coa modernidade”.

La concejala de cultura, Sandra Alvite, valoraba positivamente “esta oportunidade de poñer en valor a nosa cultura tradicional”, mientras que el edil de Promoción Económica incidía en su relevancia para el comercio. Xosé manuel Lema