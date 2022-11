Arturo Cajaraville Gómez xa ten a súa travesía en Illobre

Vedra. Arturo Cajaraville Gómez xa ten unha travesía en Illobre co seu nome. Foi unha iniciativa do Concello de Vedra sobre a que houbo un consenso unánime no pleno no que se aprobou, posto que todas as forzas políticas e sociais estiveron dacordo neste recoñecemento póstumo ao que foi xuíz de paz durante 40 anos. A intervención dunha das súas fillas en representación da familia durante a homenaxe foi o momento máis emotivo, posto que coas súas palabras chegaron os agradecementos e recordos de toda unha vida adicada aos demais.

O acto reuniu o presente e pasado da vida política vedresa así como por suposto á familia do homenaxeado. Desta forma, dende a pasada fin de semana Cajaraville Gómez xa ten oficialmente a súa travesía. C.E.