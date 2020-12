‘As orixes da fotografía en Galicia’ álzase co premio Baltar Feijóo

Padrón. O xurado do II Premio de Investigación e Ensaio Ramón Baltar Feijóo decidiu galardoar As orixes da fotografía en Galicia. Estudios composteláns do XIX (Alvarellos Editora, 2018) como obra máis destacada dos dous últimos anos no estudo do período histórico relativo ao fondo documental que leva o seu nome e que foi depositado no Arquivo da Casa de Rosalía, en Padrón, pola familia Baltar García-Peñuela, que vai desde o Rexurdimento ata a Xeración Nós, explican desde a Fundación Rosalía.

O xurado destacou a alta calidade dos traballos presentados e salientou o do gañador Carlos Castelao, que “exhuma unha serie de datos que non coñecíamos sobre a fotografía en Galicia e faino dun xeito ameno e áxil que combina a investigación coa comunicación”. Tamén apuntan a importancia do traballo, tanto desde o punto de vista da investigación de arquivo como da análise. arca