As redes sociais amesás superan os 16.300 seguidores con Facebook á fronte

A Maía. Ames gaba o seguimento das súas redes sociais, e faino con cifras. Así, lembra que o envío diario de boletíns informativos vía correo electrónico conta con 1.140 persoas subscritas, mentras que o Facebook superou o ano pasado os 9.300, rexistrando en decembro unhas 30.000 interaccións e máis de 4.000 reaccións, comentarios e publicacións compartidas.

Pola súa banda, o perfil de Instagram, creado en maio de 2020, conta xa con máis de 3.700 seguidores. E no último mes visitárono un total de 2.625 persoas, e as 126 publicacións que foron compartidas sumaron un total de 3.385 “gústames”. Os stories desta rede social alcanzaron as 58.518 impresións.

O Concello tamén conta cunha páxina en Twitter, que na actualidade seguen máis de 2.200 persoas e acadou 34.000 impresións e 152 mencións en decembro; así como 3.488 visitas ao perfil.

E, por outra banda, lembran que a canle oficial de Telegram do Concello aporta inmediatez, xa que alerta no dispositivo dos veciños cada nova ou aviso que o departamento de Comunicación publique na web municipal, empregando o sistema de notificacións de teléfonos, tabletas ou ordenadores. Para sumarse á canle, pode buscarse na propia aplicación o nome de usuario @concellodeames, ou ben seguir a ligazón que parece en ames.gal.

Ademais, conta con YouTube e galería na web, sen esquecer a emisora pública, Ames Radio, que en outubro de 2021 inaugurou web. M.O.