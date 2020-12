As Súas Maxestadas visitarán Ames dende o 2 ata o día 5 de xaneiro

Ames. Os nenos e nenas de Ames non quedarán ser ver este Nadal aos Reis Magos, xa que o Concello confirmou que Melchor, Gaspar e Baltasar estarán no municipio dende o día 2 e ata o 5 de xaneiro. Para aqueles nenos e nenas, acompañados dos maiores, que queiran ir a velos, o Concello preparará os pavillóns municipais de Bertamiráns e O Milladoiro cunha decoración especial. “Desta vez non será posible acercarse e tocar aos Reis, pero si velos desde unha distancia prudencial”, recordan fontes municipais.

Para visitar aos Reis os días 2, 3 e 4 de decembro non será preciso reservar praza de xeito anticipado. É suficiente con acudir aos pavillóns polideportivos do Milladoiro ou Bertamiráns no horario de visita. As familias que acudan entrarán nas instalacións por orde de chegada “e sempre gardando a distancia de seguridade entre as unidades de convivencia”, recalcan. Pola contra para o día 5 de xaneiro si será necesario reservar praza previamente. Mañá, segundo informa o goberno local, publicarase na páxina web e nas redes sociais municipais a ligazón onde se poderá facer a reserva.

Os horarios para ver aos Reis o sábado 2, domingo 3 e luns 4 de xaneiro será de mañá, de 11.30h a 14.00 horas, e de tarde, de 16.30h a 20.30 horas. Para o martes 5 de xaneiro o horario de recepción Real será pola mañá o mesmo, de 11.30h a 14.00 horas, e pola tarde amplíase media hora, polo que será de 16.30h a 21.00 horas.

O Concello solicita a toda a veciñanza a súa colaboración “para que se cumpran as medidas de seguridade e se manteñan as distancias, así como os tempos de visita que a organización marcará para que todas as nenas e nenos poidan desfrutar da visita dos Reis Magos”. C.E.