Asfaltarán os viarios teenses de Chaves e San Domingo grazas ao POS

Teo. O Concello de Teo ten previsto asfaltar nas próximas semanas os viarios municipais de San Domingo (Calo) e Chaves (Lucí). Trátase de obras de mellora, “moi necesarias” segundo o executivo local en minoría, incluídas no Plan provincial POS + 2021.

En concreto, a estrada de San Domingo será executada pola empresa Eulogio Viñal cun orzamento de algo máis de 90.000 euros. Mellorarase a capa de rodaxe de case dous quilómetros de lonxitude e case 7.000 metros cadrados de superficie. Pola súa banda a obra en Chaves suporá a mellora de algo máis de 700 metros de lonxitude e 3.300 metros cadrados en total. Neste caso os traballos serán realizados por Ponciano Nieto por un importe algo superior aos 30.000 euros.

Nos dous casos, antes do aglomerado, farase a limpeza de gabias así como a reparación previa das fochancas. Logo farase o recrecemento das tapas de saneamento, sumidoiros e tapas de rexistro existentes, así como a sinalización horizontal e vertical con pintado de liñas e colocación dos pertinentes sinais.

No pleno de xaneiro tamén se votarán as obras do POS que se están decidindo cos grupos con representación plenaria: PP, PSOE e BNG. Pola súa banda, a área de Servizos Básicos comeza o ano con dous obxectivos claros e ambiciosos dada a extensión da rede viaria municipal. Segundo o edil Ignacio Iglesias, “faremos un plan de reparación de fochancas para atender aquelas necesidades máis urxentes” e vanse asfaltar os “accesos a vivendas”. ODV