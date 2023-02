Atención Temperá de Teo e Ames atendeu xa 110 casos

Ames. Teo e Ames prestan conxuntamente o Servizo de Atención Temperá dende novembro do 2021. Rematado o primeiro ano de funcionamento xa se acadan os 110 casos vinculados ao servizo. A valoración da actividade deste servizo é moi positiva entre as familias beneficiarias, outorgando unha puntuación global media de 4,82 sobre 5 puntos. Para poder dar continuidade ao mesmo, os concellos implicados acordaron prorrogar o convenio asinado no seu día e presentaron unha nova solicitude conxunta á subvención que convocou a Consellería de Política Social e Xuventude para o mantemento destes dispositivos. O resultado foi favorable, segundo se puido coñecer recentemente a través da resolución de concesión publicada no DOG, cun importe total para as anualidades do 2023 e 2024 de 273.638,43 euros. Deste xeito, o SAT dos concellos de Teo e Ames poderá reforzar a atención aos menores coa incorporación dunha cuarta profesional ao equipo que a partir deste mes de febreiro estará conformado por un psicólogo, unha terapeuta ocupacional e dúas logopedas, unha delas a xornada parcial. Este reforzo permitirá atender con maior axilidade ás nenas e nenos entre 0 e 6 anos que presentan algunha dificultade no seu desenvolvemento, particularmente na área da linguaxe e comunicación na que se estaba a concentrar a demanda. Redac