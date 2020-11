Atenden unha colisión en Negreira e lume amesán

A MAÍA. O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión atendeu un accidente de tráfico no lugar de Vilaserío, no concello de Negreira, que incluíu a un ferido tras colidir dous vehículos. Ademáis, os efectivos maianos acudiron ata O Milladoiro (Ames) tamén entre a noite do luns e a madrugada do martes para sofocar un lume que se declarou nun contedor da rúa Raxoeira, sen que se rexistrasen neste caso feridos (tamén acudiron ata o lugar a Policía Local e axentes da Garda Civil). No que atinxe á intervención no rural da capital barcalesa, o sinistro tivo lugar por unha colisión entre un turismo e unha retroescavadora, que se saldou cunha persoa contusionada que tivo que ser trasladada en ambulancia ata o Hospital Clínico de Santiago. Os técnicos de emerxencias de Brión sinalizaron a zona e limparon o aceite do turismo na vía, tarefas nas que contaron ca colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Negreira e de Tráfico. o.d. v.