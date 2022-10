Atopan unha muller sentada e sen vida nun incendio en Santa Comba

Unha muller foi atopada sen vida despois de declararse un incendio na súa vivenda, no Concello de Santa Comba. Os Bombeiros de Xallas-Barcala foron os que se encargaron da extinción do lume, que queimou a cociña, e indicaron ao 112 Galicia que a única ocupante da vivenda estaba falecida. Segundo testigos presenciais e veciños, a vítima era coñecida como Clementina, “superaba os oitenta anos” e vivía soa. E aínda que presentaba algunha queimadura polas lapas que sairon da lareira, especúlase con que morrera por asfixia.

Foi un particular quen daba o primeiro aviso ás 18.00 horas da tarde, e indicaba que había unha persoa no interior do inmoble, situado no lugar da Illa, na capital xalleira. Rapidamente, o 112 coordinou a acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros de Santa Comba, da Garda Civil, e dos axentes da Policía Local e Protección Civil do municipio. Unha vez no punto, os bombeiros apagaron as lapas, que afectaron á cociña, e a muller (que estaba sentada preto desta estancia), foi encontrada sen vida polos servizos de emerxencias que se desprazaron ata o lugar.