Augas de Galicia prepara os traballos de limpeza dos ríos vedreses

VEDRA. Augas de Galicia iniciará proximamente traballos de mantemento nos ríos do municipio de Vedra. Así llo vén de comunicar o organismo ao Concello. As melloras das zonas de acceso e protección terán lugar en varias localidades vedresas e tamén estradenses. As actuacións desenvolveranse concretamente en lugares como A Quenlla, Gundián, Ribadulla ou Arnois. Os operarios van eliminar a maleza, as árbores caídas ou a madeira morta que se atopan nas canles de ríos como o Ulla, o Pazos ou o Vieites. Asi mesmo, segundo sinalan fontes municipais, faranse desbroces selectivos limitados ao ancho da canle en tramos cubertos pola maleza. Ditas labores, que forman parte do mantemento das ARPSI (Áreas con Risco Potencial ou Significativo de Inundación) afectarán a un tramo de catro quilómetros de curso fluvial. A. P.