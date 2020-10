Aumentaron as visitas ao Punto Limpo de Ames

AMES. Un total de 777 persoas achegáronse o pasado mes de setembro ao Punto Limpo de Ames, unha cifra que implica un incremento do 18 % respecto ao mesmo mes do ano anterior. Das achegas feitas ao longo do mes destacan os residuos

eléctricos e electrónicos, que acadan os 4.360 quilos, 820 máis que en setembro de

2019. O centro está aberto preto de corenta horas semanais en xornada de mañá e tarde entre o luns e o sábado. Para a recollida de voluminosos e aveños a domicilio, os veciños teñen que chamar ao número de teléfono 981 191 240. O centro de depósitos de residuos do Punto Limpo está situado na rúa das Hedras do polígono do Novo Milladoiro. A. P.