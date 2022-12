Avanza a tramitación do campus I+D do Grupo Santos en Boqueixón

BOQUEIXÓN. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a declaración de interese autonómico do proxecto do campus I+D do Grupo Santos, en Boqueixón, para fixar as condicións urbanísticas necesarias para o seu desenvolvemento. Tras esta declaración –que se produce en coherencia cos instrumentos de ordenación do territorio de Galicia e se fundamenta tanto na riqueza e creación de emprego que vai supoñer para a zona, como por supoñer un avance cara a un novo modelo industrial– iniciarase o procedemento para aprobar esta iniciativa como proxecto de interese autonómico. Con motivo desta declaración e para informar da tramitación que se terá que iniciar agora, a secretaria xeral de Industria, Paula Uría, mantivo unha reunión con representantes da empresa. O Grupo Santos –líder en España no sector do deseño, desenvolvemento, fabricación e comercialización de mobles de cociña– investirá 26,5 millóns de euros nesta iniciativa coa que prevé crear 815 empregos directos nos primeiros sete anos de actividade. O campus de I+D localizarase en Deseiro (Boqueixón), onde o grupo conta cun terreo de 85.000 metros cadrados na zona do polígono empresarial e nunha situación estratéxica pola súa proximidade á autoestrada. C.E.