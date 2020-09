A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade segue a avanzar nos traballos de estabilización dun noiro con técnicas de bioenxeñería no río Sar, ao seu paso por Estramundi de Abaixo, en Padrón.

Os traballos de Augas de Galicia, cun investimento de 250.000 euros, pretenden mellorar o comportamento hidráulico do río e minimizar posibles avenidas. A intervención iniciouse a finais de xullo dentro das actuacións de mantemento e conservación das áreas identificadas como de risco potencial significativo de inundación.

Neste momento, avanza a intervención no punto que se atopa augas arriba da canle de derivación do río que discorre pola zona urbana, actuando no noiro, por medio de técnicas brandas de bioenxeñaría, coa execución dun muro krainer, de 50 metros de lonxitude, con base de escollera. Este tipo de muros constrúense mediante empalizada de madeira, con posterior recheo con terras, estaquillado con material vivo extraído da zona, mallas vexetadas e estendido de biorrollos orgánicos.

Os traballos completaranse na parte superior, incluíndo a reposición do paseo existente e a repoboación da marxe con vexetación propia de ribeira.