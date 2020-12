Axudas para as empresas que traballan o produto do campo

non hai moitos anos en Galicia cultivabamos patacas que despois regresaban envasadas, leite que volvía en forma de iogures ou queixos, froitas ou verduras que iban para os cochos... Hoxe as cousas mudaron. Hai empresas no rural que transforman o producto e o envasan para vender máis alá do Padornelo. E ó tempo crean emprego no rural e fixan poboación. Con moitas empresas deste tipo as nosas aldeas non esmorecerán, terán vida por moitos anos porque axudarán a que os mozos non teñan que emigrar ás vilas o máis lonxe. Por iso estas axudas están bendecidas pola xustiza de quen sabe que teñen un destino mais que axeitado.