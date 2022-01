Axudas para investir nas actividades non agrícolas

A Maía. A concellaría de Promoción Económica de Ames informa de que a Xunta de Galicia publicou unha liña de axudas para proxectos de investimento en actividades non agrícolas. As subvencións cubrirán un máximo do 45 % do gasto realizado para adquirir maquinaria e equipamento en empresas existentes, ou ben para poñer en marcha novas actividades empresariais de carácter non agrícola en aldeas modelo, precisamente nun concello maián que está a analizar a posibilidade de solicitar tal distinción para o núcleo de Fereiros, Agrón.

O prazo para solicitalas está aberto ata o 25 de febreiro de 2022, e o trámite debe realizarse en liña a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que é a entidade xestora da convocatoria. Conta cun orzamento de tres millóns de euros, cofinanciados nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, 7,5 % polo Estado e 17,5 % pola Xunta de Galicia. M. Outeiro