Axudas para previr trastornos entre a rapazada de 0 a 6 anos

Cando, antes do capitán schettino, berraban nos barcos a punto de afundirse aquilo de as mulleres e os nenos primeiro, non o facían porque os aludidos estivesen nunha inferioridade física máis aló do coidado que teñen que recibir os nosos

cativos; facíano, precisamente, porque nestes grupos de idade e de sexo reside a perpetuidade da especie, polo que calquer axuda que vaia dirixida ao benestar dos nosos cativos sempre vai ser ben recibida. E aínda que posiblemente a cantidade quede xustiña para as súas necesidades, hai que valorar positivamente o anuncio da Administración autonómica. O único que non teño tan claro é como non se prima máis a agrupación de concellos para estes servizos.