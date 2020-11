Axudas por valor de 70.000 para persoas autónomas e microempresas de Boqueixón

Boqueixón. O Concello de Boqueixón destina un total de 77.009,04 euros a axudas para persoas autónomas e microempresas (empresas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou balance xeral anual non excedan de 2 millóns de euros) radicadas no municipio. Estas subvencións inclúense dentro do Plan PEL Reactiva 2020, cofinanciado pola Deputación da Coruña. O principal obxectivo deste programa é impulsar a actividade económica e o emprego en Boquexón e contribuír a paliar, na medida do posible, os danos derivados da pandemia, nas microempresas e autónomos/as, a través da financiación de gastos correntes e, deste xeito, contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña publica hoxe o anuncio da convocatoria desta liña de axudas. As persoas interesadas deberán presentar as solicitudes por vía telemática a través da Sede Electrónica do concello de Boqueixón (https://sede.boqueixon.es), utilizando o modelo normalizado de solicitude dispoñible na mesma, e deberán achegar a documentación establecida na base 4.3 da Norma 18 https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/05/2020_0000005419.pdf . O prazo para remitir a documentación comeza mañá e finaliza o vindeiro 25 de novembro ás 14.00 horas.

O período subvencionable establécese entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 2020. As persoas beneficiarias das axudas deberán presentar a documentación xustificativa antes do 31 de marzo de 2021.