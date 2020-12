Ayudas de la Diputación y Fundación Rubido a barcaleses con discapacidad

A Barcala. La Fundación de Discapacitados Psíquicos Comarca de Barcala suma dos ayudas, de la Diputación y la Fundación Rubido Romero, que harán posible su mantenimiento y actividades.

En concreto, y tal como explica la directora de la entidad, Rosa Tuñas, “un ano máis a Fundación María Esperanza Rubido Romero fai achega da subvención de 3.000 € para a contratación da profesional que levou a cabo o programa de Mellora do Benestar persoal e social neste ano”, apuntando que dicha iniciativa estuvo adaptada “á situación sociosanitaria actual a maiores do traballo nas áreas de vida no fogar , educación emocional e área de vida na comunidade”.

La firma del citado convenio llegará este jueves, a las 10.00 horas en la casa consistorial de la capital barcalesa.

Hay que recordar, además, que la Diputación de A Coruña concedió a esta entidad de apoyo a las personas con discapacidad “unha subvención de 9.671,53€ para o mantemento do centro ocupacional da Fundación para a protección de discapacitados psíquicos da comarca de Barcala”, según Tuñas. La finalidad de esta ayuda es la continuidad “das actividades e servizos”, acaba la directora. m. manteiga