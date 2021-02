Ayudas para calderas de biomasa en Rois, Carnota, Noia y O Son

a man do home ás veces modifica o que non debería. Estamos dacordo en que a biomasa leñosa é unha fonte de enerxía renovable porque emprega residuos da industria madereira. Pero non hai que esquencer que outra boa parte ven directamente dos aproveitamentos forestais, coa tala de árbores pequenos de máis, deformes ou doentes. E aquí temos o problema, debido a que cando os terreos quedan sen especies vexetais, xa sexan contrafeitas ou non, ábrese a espita para repoboar con outras foráneas, que aseguran beneficios rápidos, pero tamén están a rematar co noso bosque atlántico. Porque non se pensen que o incremento da superficie forestal europea nun 47 por cento dende 1990 acadouse coa prantación de carballos e castiñeiros: máis ben foi que os pinos e eucaliptos tomaron vantaxe.